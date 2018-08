Clarkson, Team Pilipinas laban!

ANG kasabihang huli man daw at magaling ay maihahabol pa rin.

Opo, matapos ang samu’t saring malatelenobela sa mundo ng basketball sa Asian Games, makakapaglaro na rin si Fil-Am Jordan Clarkson matapos payagan na nga ng NBA na makapaglaro sa PH Team. Positibo ang balitang ito para sa mamayang Filipino.

Malaki ang impact nito para sa atin at isang moral boost para sa team na makasama ang ganitong player sa koponan.

Bilang dating player at coach, napakalaking tulong ni Clarkson lalo na ang hahawak pa ay isa sa pinakamagaling na coach na nakilala ko at idolo kong si coach Yeng Guiao.

Sana magtuloy-tuloy nang siya ang humawak sa Team Pilipinas.

Sa nangyaring ito, pinakita lang natin na may pagkakaisa ang mga sports head dito sa Pilipinas mula sa Samahang Basketbol ng Pilipinas hanggang sa PBA, na isa lang ang adhikain, ang mapaganda ang basketball sa bansa at dalhin sa pinakamataas na antas ng basketball sa mundo. Kaya saludo ako sa mga namumuno nito mula sa SBP na sina Mr. Manny Pangilinan, Al Panlilio, Ricky Vargas, Sonny Barrios at PBA commissioner Willie Marcial.

***

Magkakaroon ng meeting ang AMA Cup season 2 sa Agosto 18, 2018 sa AMA University Villa Arca Subdivision Proj. 8, Quezon City, 1 pm. Ito po’y bukas sa lahat ng team sa buong Metro Manila gaya ng pribado at pampublikong paaralan pati na ang mga club team at out-of-school youth player para mabigyan sila ng tsansang makalaro ng walang tournament fee.

Puwede po ang malakas at mahinang team para po matuto ang mga player at masukat ang kanilang kakayahan sa basketbol.

Nagpapasalamat po ako sa aming AMA Chairman Amable R. Aguiluz V, AMA President Amable C. Aguiluz IX at Senior VP Arnel Hibo sa walang sawang pagsuporta sa amin sa sports program gaya nito.

***

Binabati ko si Mr. Ken Berdin at ang aking loyal assistant na si Benjie Diswe sa kanilang kaarawan at ang lumalakas at mga manlalarong umuusbong sa AMA na ubod nang bilis.

Gayundin ang kambal na Gio at Gian Gabriel sa pagbati ng maligayang kaarawan. Binabati ko rin si Lola Susan Alina ng maligayang kaarawan at ang kanyang apo na si Nikon Alina na future ng AMA Jrs.