Clarkson tamang timpla sa Utah

PINAPATUNAYAN ni Filipino-American Jordan Clarkson na karapat-dapat siyang hiranging Sixth Man of rhe Year.

Kita rin na tamangvtimpla siyaboara sa league-leading Utah Jazz.

Nakipagtulungan si Clarkson kay Rudy Gobert at itinarak ng Jazz ang 129-115 panalo laban sa Milwaukee Bucks kahapon sa 2020-2021 National Basketball Association, (NBA) regular season.

Humataw si Gobert ng 27 points at 12 rebounds habang bumakas si former Gilas Pilipinas star player Clarkson ng 25 markers at limang assists upang tulungan ang Jazz na itarak ang six-game winning streak at manatili sa tuktok ng Western Conference team standings hawak ang 21-5 karta.

“We were attacking. … early, we were really aggressive shooting the ball,” saad ni Jazz head coach Quin Snyder.

“No one cares who scores and no one knows who’s going to score if we’re playing the right way.”

Maagang uminit ang opensa ng Jazz, hinawakan agad ang 17-point lead, 69-52, sa halftime. (Elech Dawa)