Clarkson, PH 5 nakatutok kay Ratliffe ng Korea

PAGKATAPOS ng China, nakaharang naman sa Team Pilipinas ang Korea sa susunod na yugto ng 2018 Asian Games men’s basketball competitions.

Nasilat sa Chinese sa manipis na 82-80 loss noong Martes, pormalidad na lang ang kulang ay pasok pa rin sa knockout quarterfinals ang Filipinos.

Kailangang talunin ng Kazakhstan ng 36 points ang China para masipa ang Pilipinas.

Sa Lunes ay makakatapat ng Nationals ni coach Yeng Guiao ang isa pang mahigpit na karibal sa kontinente, ang Korea.

Isa sa pambato ng Koreans si Ricardo Ratliffe, American-born pero na­turalized na sa kanila.

Kabisado na ng Nationals si 6-foot-8 Ratliffe, siya na si Ra Gun-Ah sa Korea. Undrafted sa NBA noong 2012, naglaro na dati sa PBA ang 28-anyos na power forward bilang reinforcement ng Star Hotshots noong 2016 at 2017 Commissioner’s Cups.

Si Ratliffe ang lea­ding scorer ng Korea sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers, at nag-average ng 32.2 points, 20.8 rebounds sa huling tour of duty sa Hotshots.

“Our familiarity with Ratliffe will save us some time on the scouting report, but Korea is more than Ratliffe,” lahad ni Guiao. “Korea is more of a team game.”

Isa pa sa alas ng Koreans si Junghyun Lee, scoring threat din lalo sa labas ng 3-point arc.

May total na 19 3-pointers ang 6-foot-3 forward na si Lee, 31, sa FIBA World Cup Asian Qualifiers.

Kailangan daw tapatan ng Filipinos ang tiyaga ng Koreans. Bawal ang mainipin.

“They move the ball around. If you lose your focus, if you lose your patience, that’s the time you break down on defense,” anang coach. “I guess those are the things that we have to plan against Korea.”