Clarkson, Love, Thompson ite-trade rin ng Cleveland

WALA pang balak ang Cleveland Cavaliers na bitawan si Jordan Clarkson, pati na rin ang mga beteranong sina Kevin Love at Tristan Thompson.

Rebuilding pa rin ang Cavaliers, ang tatlo ang magiging timon ng team sa susunod na season at sila ang magiging maestro ng mga batang players sa roster.

Marami raw ang nagbubulong sa Cavs na iligwak na ang kanilang veterans, pero hindi pa panahon.

“The reality is that the best thing for young players is to be in competitive situa­tions,” pahayag ng isang Cleveland exe­cutive kay Keith Smith ng Real GM. “Guys like Kevin and Tristan and Jordan will help us stay competitive.”

Posibleng hanapan ng trade ang tatlo sa mga kalagitnaang buwan ng season, kapag nahasa na nila ang mga batang kakampi.

“If the right opportunity comes up to improve our team moving forward, we’ll discuss it,” dagdag ng exec. “Until then, we’re happy to move forward with what we have.” (VE)