Clarkson, Jazz tiniris Wizards

INIWAN ng Utah Jazz ang dinayong Washington sa third quarter para itakbo ang 123-98 panalo Sabado ng gabi sa 2021-22 NBA regular season game sa Capital One Arena.

Nagsalansan ng 28 points si Donovan Mitchell, may 20 points at 11 rebounds si Rudy Gobert sa pam-pitong sunod na panalo ng Jazz (19-7). Off the bench ay nag-ambag ng 18 markers at 14 boards si Hassan Whiteside, 11 points at 5 assists kay Jordan Clarkson.

Mula sa floor ay 17 of 19 combined sina Gobert at Whiteside.

Umiskor ng 21 si Bradley Beal para pangunahan ang Wizards (15-12), naglarong wala si Kyle Kuzma na nasa ilalim ng health and safety protocols.

Nasa unahan pa ang hosts 51-50 pagkatapos ng first half na tinampukan ng 6 deadlocks at 11 lead changes.

Iwan lang sa tatlo ang Wizards nang isara ng Jazz ang third quarter sa 13-4 run para kontrolin ang laro.

“I think tonight, the way we played on both ends and the mindset that we had was really like a contender mindset,” bida ni Gobert. “Every quarter we got better.” (Vladi Eduarte)