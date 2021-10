Clarkson, Jazz pinahiya Bucks

UMISKOR ng team-high 18 points off the bench si Jordan Clarkson at hiniya ng Utah Jazz ang dumayong defending NBA champions Milwaukee Bucks 124-120 Miyerkoles ng gabi sa Vivint Arena sa Salt Lake City.

Pinangatawanan ni Clarkson ang pagiging reigning Sixth Man of the Year, pinaalala rin na mapapakinabangan siya sa depensa sa pambubulabog kina Khris Middleton at Jrue Holiday.

May 8 rebounds at 2 assists pa si Clarkson sa 22 minutes. Umayuda ng 16 markers at 7 dimes si Jared Butler, may 14 points si Bojan Bogdanovic.

Tinapos ng Jazz ang preseason sa 2-2 baraha.

Kinapos ang 25 points ni Middleton sa Bucks, isa lang sa apat na exhibition matches ang naipanalo. Sumuwag ng 21 points, 6 rebounds at 5 assists si Finals MVP Giannis Antetokounmpo.

Pakitang-gilas si back-up center Hassan Whiteside, bukod sa 7 points at 5 rebounds ay binutata ang isang tira ni Antetokounmpo.

Sinalo ng Jazz si Whiteside mula Sacramento nitong offseason at binigyan ng veteran minimum contract. (VE)