Clarkson, Jazz niresbakan Lakers

BIDA si Jordan Clarkson sa pang-resbak na panalo ng Utah sa Lakers 111-97 Lunes ng gabi sa Staples Center.

Balik sa dating role bilang reserve, umiskor si Clarkson ng 22, dinagdagan ng 21 ni Joe Ingles mula sa limang 3-pointers.

Mula sa field ay 9 of 14 si Clarkson, 8 of 11 naman si Ingles.

May 19 points pa si Bojan Bogdanovic at naiganti ng NBA-leading Jazz (43-15) ang 127-115 overtime loss sa Los Angeles noong Sabado.

Ibinalik ng Jazz sa rematch sina Rudy Gobert, Mike Conley at Derrick Favors na pare-parehong ipinahinga sa pangalawang gabi ng back-to-back games.

Nagsumite ng 14 points at 10 rebounds si Gobert, may 14 points at 10 assists si Conley.

Wala pa rin sa Utah si leading scorer Donovan Mitchell.

Nasa sidelines din ang dalawang stars ng Lakers na sina LeBron James (ankle) at Anthony Davis (calf).

Namuno sa Los Angeles (35-23) ang career-high 24 points ni Talen Horton-Tucker, nilista ni Kyle Kuzma lahat ng 17 markers sa first three quarters. May tig-15 sina Dennis Schroder at Kentavious Caldwell-Pope. (VE)