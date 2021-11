Clarkson, Jazz inutas Blazers

PINAKITAAN nina Donovan Mitchell, Rudy Gobert at Jordan Clarkson ng shooting clinic ang dumayong Portland sa Vivint Smart Home Arena sa Salt Lake City nitong Lunes.

Umiskor ng 30 si Mitchell, sumegunda ng 22 si Clarkson off the bench at tumapos si Gobert ng 21 points, 16 rebounds sa dominanteng 129-107 win ng Utah sa 2021-22 NBA regular season game.

Combined 28 of 46 mula sa field ang tatlo, 6 for 10 sa labas ng arc si Clarkson. Nangalampag din ng tig-14 points sina Rudy Gay at Joe Ingles.

Overall, 53 percent (47 of 89) mula sa field at naghulog ng 19 3-pointers ang Jazz isang laro matapos magliyab ng season-high 20 3s.

Hindi tumagal ng higit 32 minutes sa court ang starters ng Utah, pero hindi nakahabol ang Trail Blazers lalo nang tapakan ng Jazz ang silinyador sa fourth tungo sa 35-23 scoring sa period.

Sumandal ang Portland sa tig-24 points nina Anfernee Simons at Jusuf Nurkic na humablot pa ng 10 rebounds. (Vladi Eduarte)