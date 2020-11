Clarkson, Jazz aprub sa P2.5B extension

GUMANDA ang bench scoring ng Utah Jazz nang makuha si Jordan Clarkson nakaraang season mula sa Cleveland Cavaliers.

Nais nilang panatilihin ito at magdagdag pa ng puwersa para paghandaan ang 2020-2021 NBA season na magsisimula sa Disyembre 22.

Hindi binitawan ng Jazz si Clarkson at binigyan agad ito ng magandang kontrata.

“Free agent Jordan Clarkson has agreed to a four-year, $52M (lampas P2.5 bilyon) deal with the Utah Jazz,” saad ng kanyang agent na Rich Paul ng Klutch Sports sa ESPN.

Malaking ambag ni Clarkson nakaraang season kaya nakapasok sila sa playoffs pero masaklap ang kanilang pagkakaligwak dahil natalo sila sa Game 7 sa Denver Nuggets sa semifinals ng Western Conference.

Kaya bukod kay Clarkson ay kinuha nila si Derrick Favors para magpalakas ng depensa.

Balik Utah si Favors matapos ang isang season na paglalaro sa New Orleans Pelicans.

Nagkasundo sina Favors at Jazz sa three year $27 million dollar deal, player option ang third year.

Isang quality defender na puwedeng maglaro ng power forward si Favors kaya may katuwang na si Rudy Gobert. (Elech Dawa)