Clarkson inalat kontra Brooklyn

KAHIT si Jordan Clarkson, natatawang naiinis sa kanyang performance kontra Brooklyn Nets.

Sa naturang laban, umiskor lamang ng tatlong puntos si Clarkson, na 1-of-15 sa field.

Ngunit kahit maalat ang shooting ng Fil-Am ay nasungkit pa rin nila ang panalo at tinambakan ang Nets, 118-88.

“Great team win!! keep growing, keep getting better, laying brick by brick i think i took that literally tonight!!#ontothenextone,” sey ni Clarkson.

Nanguna para sa Jazz si Donovan Mitchell, na kumolekta ng 27 points, six rebounds at seven assists.

Angat ang kartada ng Jazz sa 32-11, at manatiling top team sa buong NBA. (Ray Mark Patriarca)