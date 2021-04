Clarkson gasolina Sixth Man award

PAREHONG naging kakampi ni Fil-American Jordan Clarkson sina basketball superstar Kobe Bryant at LeBron James.

At ang pangunahing pinagkukunan nito ng sigla sa paglalaro ay ang manalo ng championships tulad ng dati niyang kakampi sa Los Angeles Lakers na si Bryant at sa Cleveland Cavaliers na si James.

May bagong pinaghuhugutan ng lakas si Clarkson kaya naman parang championship caliber ito kung maglaro para sa Utah Jazz.

Ito’y ang masikwat ang “Sixth Man of the Year” award.

“If we’re winning games and we’re doing that, I’ll be rewarded for that,” pag-amin ng former Gilas Pilipinas star. “I feel like this is that time and that moment where I’ve impacted the game.”

Subalit mananatiling pangunahing misyon ni Clarkson ay ang manalo sa laro at sumikwat ng kampeonato.

“My main goal is trying to win games and a championship,” wika ni Clarkson.

Nangunguna sa Western Conference ang Jazz tangan ang 43-15 karta. (Elech Dawa)