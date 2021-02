Clarkson batya tingin sa ring

PARANG batya ang tingin ni Filipino-American Jordan Clarkson sa ring kaya naman sumalpak ito ng limang 3-pointers upang tulungan ang Utah Jazz sa pagsilo ng 112-91 panalo kontra Atlanta Hawks sa 2020-2021 NBA regular season game kahapon.

Uminit ang opensa ni former Gilas Pilipinas star player Clarkson, inakbayan nito ang Jazz para ilista ang 17-5 karta at manatili sila sa tuktok ng Western Conference team standings.

Pinamunuan ni Clarkson ang opensa ng Utah matapos magtala ng 23 markers at pitong rebounds.

“We just kept doing what we do,” hayag ni Clarkson. “We came in at the half trying to keep being aggressive, especially defensively, pushing the ball and trying to score. That’s what we really harped on in the second half. That was it.”

Arangkada agad sa simula ng laro ang Jazz kung saan nahawakan nila ang eight-point lead 45-37 sa halftime.

Nakatuwang ni Clarkson sa opensa si Bojan Bogdanovic na may 21 points habang 18 ang inambag ni Donovan Mitchell.

Hindi nagpabaya ang Jazz, nanatili ang mainit nilang laro sa third nang ilista ang 35-26 bentahe at ibaon nang todo ang Hawks na nalasap ang pang-12 talo sa 22 laro. (Elech Dawa)