CL officials na dawit sa iligal na droga, madidiin

By Jun Borlongan

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hindi inaalis ang posibilidad na madiin sa pagkakasangkot sa iligal na droga ang ilan sa walong opisyal sa Central Luzon na nasa narcolist ni Pangulong Rodrigo Duterte bagamat patuloy silang sumasailalim sa validation ng awtoridad.

Sa impormasyong nakalap ng Abante,kumpirmadong mayroong Bulacan Mayor na sangkot sa illegal drugs dahil binabantayan at under validation pa din ito ng Philippine Drug Enforcement Agency(PDEA) ngunit ayaw pa din itong pangalanan ng kapulisan at nasabing ahensya hanggat hindi tapos ang pagsisiyasat.

Sinasabing dalawang alkalde sa Bulacan ang nasa drug watchlist ng PNP ngunit patuloy pa din itong sinasala at iniimbistigahan matapos na kumpirmahin mismo ni PDEA Director General Aaron N. Aquino, noong ito pa ang regional director ng Police Regional Office (PRO3) na may CL officials sa narcolist ng Punong-Ehekutibo.

Magugunitang ibinunyag ni Aquino noong buwan ng Agosto na may walong Central Luzon officials ang sangkot sa iligal na droga at kabilang dito ang limang Mayor, dalawang Kongresista at isang Vice-Governor ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito pinapangalanan.

Hindi din binanggit at nilinaw kung incumbent o tapos na ang termino ng CL officials na kabilang sa narcolist maliban sa isang Bulacan Mayor na nagpakitang-gilas sa pamamagitan ng pagkakaloob ng reward sa bawat mahuhuling tulak o addict noong kasagsagan ng drug war at minsan na din nakaladkad sa iligal na droga.