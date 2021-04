CJ sa San Miguel mas praktikal – Jerry

BUDGET ang posibleng dahilan.

Ito ang punto ni PBA legend Jerry Codinera sa isyung paglipat ni CJ Perez mula sa Terrafirma Dyip papuntang San Miguel Beermen.

Paliwanag nito sa nakaraang Abante Sportalakan, pera at oportunidad na magkampeon ang isa sa posibleng rason ni ‘Baby Beast’ Perez kaya ito lumipat ng SMC-backed team.

“Kung titignan mo, kahit gusto mong i-keep si CJ Perez, siyempre si CJ pamilyado ‘yung tao. At the end of the day titignan pa rin niya’ yung contract,” ani ‘Defense Minister’.

“Kung maibibigay lang sa kanya nitong team na ito is hanggang dito lang, pero kung mabibigay sa kanya ng kabila ay mas better pati ang opportunity, siyempre he always looks [sa mataas].”

Dagdag pa nito, isa sa nakikita niyang solusyon para maiwasan ang paglisan ng star player mula sa mababang koponan ay ang pagkakaroon ng sapat na budget.

“Dapat talaga magkaroon ng budget ‘yung mga lower team para maka-compete. At the end of the day, pera’ yan. It’s the budget, kung magkano ang meron ka,” sey pa ni Jerry. (Aivan Episcope)