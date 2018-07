CJ Perez humagibis, 4-0 na ang Pirates

Mga Laro Bukas: (EAC Gym)

2:00 p.m. – Perpetual Help vs EAC, (jrs)

4:00 p.m. – Perpetual Help vs EAC, (srs)

Habang tumatagal, lalong umiinit ang Lyceum of the Philippines.

Mabagal na si­nimulan ng Pirates ang kanilang laro, subalit nagawa pa rin nilang kalusin ang makukulit na Arellano University, 82-65, kahapon sa 94th NCAA senior basketball tournament sa FilOil Flying V Centre sa San Juan City.

Umahon ang Intramuros-based squad sa 14 puntos na pagkakalubog sa first canto 19-33 at kumampay ng 18-8 sa second quarter upang tapyasin sa apat ang kanilang hinahabol, 37-41 sa halftime.

Kumayod si reig­ning Most Valuable Player (MVP) CJ Perez ng career-high 31 points at tig-anim na rebounds at assists upang tulungan ang Pirates na ilista ang 4-0 karta at masolo ang unahan ng team standings.

Kumana si Mike Nzeusseu ng 15 puntos at 11 boards para sa LPU na tinuloy ang panghaharabas sa second half kaya naman hindi na nakahabol ang Chiefs.

“Good thing the boys put up a good fight and played as a team,” ani LPU head coach Topex Robinson.

Nag-ambag din para sa Pirates sina MJ Ayaay at Jayvee Marcelino ng 13 at 10 puntos, ayon sa pagkakasunod.

Kumana si Michael Canete ng 12 markers at eight rebounds para sa Chiefs na nalasap ang unang talo sa pa­ngalawang laro.