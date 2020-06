CJ, partner kinasal na

HINDI na napigilan nI Columbian Dyip guard CJ Perez at Sienna Catacutan ang tuluyang pag-iisa kahit na sa simpleng seremonya.

Ipinost ng Southeast Asian Games 3x gold medalist na si Perez sa kanyang Instragram account na @cjayp7, kasama ang kanyang magandang maybahay, ang ilang litrato habang kapwa masayang ipinapakita ang kanilang wedding ring.

“My wife met me when all i had to offer was a potential. When someone bets their life on you, make sure they win. 06-03-2020, “ sabi ni Perez.

Matatandaang nagdesisyon ang dalawa na i-postpone ang kanilang dream wedding dahil sa krisis sa COVID-19.

Binati naman nina Jio Jalalon, Paul Lee at Vic Manuel ang dalawa.

Una nang inihayag ng PBA cager noong Marso 19 na, “in light of the recent situation, we would like to let our friends and family know that we are postponing our wedding. Stay safe guys.” (Lito Oredo)