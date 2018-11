CJ Lucas Bersamin

Congratulations kay Justice Lucas Bersamin, ang ating bagong punong mahistrado ng Supreme Court.

Halos isang taon din siyang manunungkulan at nangako na pananatilihin ang ‘judicial independence’.

Hindi man muling napasakamay ni Justice Antonio Carpio ang posisyon, malugod naman niya itong tinanggap.

Ang tanong, dapat bang sundin ang isyu ng ‘seniority’ sa pagpili ng chief justice? Ito ay una nang nilabag ni dating Pangulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino sa pagkakatalaga kay Maria Lourdes Sereno.

Pero makabubuting alisin na rin sa isang pangulo ang pagpili ng punong mahistrado para ‘di na naha­haluan ng politika ang hiwalay na sangay ng gobyerno.

Lord Kayo na po ang bahala.

Balitawit:

Mr. DJ

(Sharon Cuneta)

Mr. CJ, can I make a request?

Na mapabilis ang kaso?

Mr. CJ, para sa ‘tin ito…

Sana ay okay sa iyo!

Hihintayin ko

Mga desisyon mo!

Congrats ulit sa iyo!

Kahit na luma na ang mga kaso…

Nais pa ring matuto…

Kahit man lang sa aking alaala

Si Marcos pinali­bing mo!

Si Enrile,

Kaya siya malaya..

Ito’y dahil sa iyo!!!

At sana’y nakikinig ka

Naaalala mo pa ba?

Si Leila ay nakulong nga..

Sereno ay nasibak pa…

Mr. CJ, salamat sa iyo

Tuwang-tuwa ang Pangulo…

Pumabor ka noon sa Martial Law…

At maging sa quo warranto!

Mr. CJ, can I make a request?

Mapabilis ang reso?

Mr. CJ para sa ‘tin ito

Sana ay okay sa iyo…

Goodluck Sir Lucas

Kamay itataas..

Pang-alis ‘yan ng malas..

Mr. CJ

Mr. CJ