Cindy nagturo ng volleyball

Ngayong may pandemya at kasalukuyang tengga pa rin ang ilang volleyball tournament sa bansa, ilang home drills muna ang itinuro ni Philippine SuperLiga libero Cindy Amutan.

Sa isang video, isiniwalat ng Cignal HD Spikers defensive player ang ilang passing drills na maaaring subukan sa tahanan.

“Today I’m going to (teach) you passing drills that you can do at home,” sey ng 5-foot-6 volleybelle.

Ilan sa mga drills na ibinahagi ng dating La Salle-Dasmarinas standout ay ang standing side passing drill at lateral shuffle pass to wall.

Samantala, inaasahan namang hahataw para sa PSL ngayong darating na Pebrero ang Beach Volleyball Challenge Cup sa Subic. (JAToralba)