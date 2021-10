Cimatu sinibak pabayang opisyal sa dolomite beach

Sinibak sa puwesto ang ground commander sa dolomite beach sa Manila Bay kaugnay ng hindi napigilang pagbaha ng mga tao sa lugar, ayon sa Department of Environment and Natural Resources (DENR).

Kinumpirma ni DENR Secretary Roy Cimatu kahapon ang pagsibak kay Director Jacob Meimban Jr. bilang ground commander at papalitan ito ni Reuel Sorilla, director for the Environmental Law Enforcement and Protection Service.

“Being the commander, he takes full responsibility for what happened. While appreciating the gesture of that, kailangan imbestigahan pa rin naman,” pahayag ni Cimatu.

Samantala, tuloy pa rin naman ang trabaho ni Meimban bilang deputy executive director ng Manila Bay Coordinating Office.

Matatandaang ‘di napigilan ng seguridad sa lugar ang pagdagsa ng mga tao kung saan napabayaan na ang social distancing.

Inamin din ni DENR Undersecretary Benny Antiporda na nagkaroon ng lapses kaya dumagsa ang maraming tao ngunit naroon naman daw ang mga kawani nila na umaksiyon para ipatupad ang health and safety protocols. (Mark Joven Delantar)