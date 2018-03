Cimatu kinontra si Digong: Boracay ayaw ipasara

BAGAMA’T pursigido ang Department of Interior and Local Go­vernment at Department of Tourism sa pansamantalang pagpapasara ng Boracay para bigyang-daan ang rehabilitasyon ay hindi naman pabor pa dito ang Department of Environment and Natural Resources.

Pag-amin ni Environment Secretary Roy Cimatu, naiintindihan niya ang suhestiyon ng DILG at DOT at kanya itong kinokonsidera subalit hindi pa ito pinal at kanila pa itong pag-aaralan nang mabuti bago pa irekomenda kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Kung ilan araw, linggo o buwan dapat isara ang Boracay sa turista ay kanila pa umanong pag-aaralang mabuti.

Sinabi ni Cimatu na kung siya ang tatanungin ay regular ang operasyon ng Boracay habang isinasaayos ang sewerage system.

“Dapat bukas ang mga establisimiyento para masuri natin kung tama nang gumagana ang mga sewerage kaysa walang operasyon at walang turista na hindi mo makikita kung tama ang pag-rehabilitate,” paliwanag ni Cimatu.

Sa ngayon umano ay hihintayin muna ng DENR ang isang buwang palugit na ibinigay nito sa mga establisimiyento para ayusin ang kanilang sewerage system.

Matapos ang palugit ay magkakaroon ng inspeksiyon at ang babagsak ay maaari na nilang iutos ang pagpapasara ng negosyo.