Cienne solid sa Petro Gazz

TANGING sa Petro Gazz Angels lamang gustong lumaro ni libero Cienne Cruz na nagbabalik para sa koponan bago ang pagsisimula ng 2022 Premier Volleyball League Open Conference sa susunod na buwan.

Noong nakalipas na 2021 PVL Open Conference, kung saang tumapos bilang third placer ang Petro Gazz, magugunitang hindi umaksiyon para sa Angels ang former DLSU Lady Spiker.

“Well, definitely I came back because of my love for the sport and the community. I’ve been with this team and the management since 2018 and I wouldn’t want to be with any other team,” paliwanag ni Cruz.

Inaasahang bubuksan ang 2022 PVL Open Conference sa darating na Marso 16. (Janiel Abby Toralba)