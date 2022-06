Chua aakyat ng entablado

SA pangalawang pagkakataon, Executive of the Year si Alfrancis Chua ng Barangay Ginebra San Miguel sa 2022 PBA Press Corps Awards Night sa Martes, Hunyo 21, sa Novotel Manila Araneta Center sa Quezon City.

Unang itinaas ni Chua noong 2018 ang parangal na ipinangalan kay dating Crispa Redmanizers team manager at owner Danny Floro. Kahanay na niya sina SMC president Ramon S. Ang, Fist Pacific Company Ltd. Managing director Manny V. Pangilinan, current PBA chairman Ricky Vargas ng TNT, Alaska team owner Wilfred Uytengsu, late commissioner Jun Bernardino at dating RFM franchise team manager Elmer Yanga bilang two-time recipients ng award.

Arkitekto si Chua, sports director din ng San Miguel Corp., sa title romp ng Gin Kings sa nakaraang Governors Cup.

Nameligro ang title retention bid ng Gins dahil sa injuries nina Stanley Pringle, Joe Devance, Aljon Mariano, Jared Dillinger at sa dulo ng playoffs ay si Japeth Aguilar, lumagapak sa No. 6 papuntang playoffs.

Pero sa likod nina Best Import Justin Brownlee at Best Player of the Conference Scottie Thompson, pinagharian ng Ginebra ang season-ending tournament sa pang-apat na pagkakataons a huling limang edisyon. (Vladi Eduarte)