Christmas turkey recipe ni Chef Editha

Kahit naka-quarantine, puwedeng maging produktibo, tulad ni Chef Editha Singian na humahanap lagi ng magagawa sa bahay para hindi mainip.

Seventy three years old na si Chef Edith, pero nagluluto pa rin at gumagawa ng kanyang sariling mga recipes. Kinse anyos nang magka-boyfriend si Chef. Ang ama ng kanyang bf ay doktor, kaya na-inspire siyang kumuha ng Medisina sa kolehiyo. Pero, sabi ng kanyang magiging biyenan, mas mabuting kumuha siya ng BS Home Economics dahil magiging housewife daw siya. Pinili niyang kumuha ng BS in Food and Nutrition.

Nakahiligan niya ang pagluluto at pagreretoke ng kilala nang lutuin, hanggang sa gumagawa na siya ng sariling recipes. Kinuha siya ng malalaking kumpanya para gumawa ng original recipes para sa kanila.

Gumawa rin siya ng mga cooking books, at isa nga rito, ang “Sweet Temptations: Editha’s Way” ay nanalo sa Gourmand Awards sa France.

Ngayon, habang naka-quarantine, hinalukay ni Chef Edith ang kanyang mga recipes at ibinahagi sa social media para makatulong sa mga home entrepreneurs at mga mommy at daddy sa kusina na gustong mag-try ng bagong putahe.

This Christmas, ang ibinahagi ni Chef Edith ay ang kanyang Roasted Turkey with Apple Chestnut Stuffing.

Kailangan ng:

1 whole turkey about 4-5 kilos

1 cup soft butter

Pang-marinade o Pampalasa:

1 tbsp seasoning

1/4 cup Worcestershire sauce

1/3 c. olive oil

2 tbsp honey

2 tbsp sweet paprika

3 tbsp rosemary

2 tbsp crushed garlic

1 tbsp freshly ground pepper

1/3 c. sea salt

Apple Chestnut Stuffing:

1 c. minced onions

1/2 c. butter

1 tbsp caraway seeds or star anise

2 tbsp minced dill weeds or thyme

1 can Cream of Chicken Soup

2 c. diced apples

12 pcs white bread with crusts removed and diced

3/4 to 1 c. evaporated milk

1/2 k. roasted chestnuts, peeled and quartered

Igisa ang sibuyas sa butter. Idagdag ang caraway seeds o dill weeds. Ilagay ang cream of chicken soup at ang mansanas. Haluing mabuti habang medyo kumukulo, hanggang sa lumambot ang mansanas. Idagdag ang tinapay at haluing mabuti. Ilagay na ang gatas. Idagdag ang chestnuts.

Para sa paggawa ng side na Cranberry Relish:

1 c. dried U.S. cranberries

zest o balat ng 1 orange

1 c. orange juice

1-1/2 c. sugar

1/4 tsp salt

1 tsp ground mustard (optional)

4 tsp cider vinegar

1 sili labuyo, minced

Ilagay ang cranberries sa isang lutuan, idagdag ang balat ng orange, juice at asukal. Pakuluan hanggang maging syrup. Idagdag ang iba pang ingredients.

Sa paggawa naman ng Mushroom Gravy:

Kunin ang drippings o pinagtuluan ng turkey

1/2 c. all-purpose flour

2 to 3 c. hot water

1 tsp ground nutmeg

1/2 tsp ground allspice

1c. sliced mushrooms

1/4 c. dry sherry wine

2 tsp. seasoning

Salt & pepper to taste

Salain ang pinagtuluan ng binake na turkey sa isang saucepan. Mahinang apoy lamang, idagdag ang arina at paghaluin. Dahan dahang idagdag ang tubig at haluin ng wire whisk hanggang sa lumapot. Lagyan ng nutmeg at allspice. Idagdag ang mushrooms at sherry wine.

Pamamaraan ng paggawa ng roasted turkey:

Ipahid ang pampalasa sa labas at loob ng turkey. Ibabad dito ang turkey ng mga 3 oras. Ihanda ang Apple Chestnut Stuffing o palaman.

Ipasok sa turkey at tahiin ang pinagpasukan. Ilagay ang turkey sa isang baking pan na may aluminum foil. Punasan ng butter. I-bake sa isang pinainit na oven na nasa 300 degrees Fahrenheit. Makalipas ang isang oras, pahiran naman ng pinagtuluan ng binake na turkey.

Punasan ng dripping kada oras. I-bake ito ng mga 45 minuto sa bawat kilo ng turkey (kung tatlong kilo ang turkey, i-bake ito ng 2 oras at 25 minuto.

Tanggalin na ang tahi kapag naluto na ang turkey. Ilagay sa malaking bandehado at maglagay ng cranberry relish at mushroom gravy sa tabi nito.

Merry Christmas! Enjoy!