Christmas shopping sa Dapitan

Umpisa na ng Ber months. Sumilip na nga si Jose Mari Chan sa mga Facebook natin na hudyat na malapit na ang Pasko. At kahit katatapos lang manalasa ng bagyo dito sa atin, marami na ang excited sa gagawing preparasyon ngayong Christmas season. Kayo ba excited na rin?

Ayan nga at nagsimula nang mag – display ang mga suki nating vendor ng sari-saring abubot at dekorasyon sa Dapitan arcade sa Maynila.

Basta’t hanap mo ay mga abot-kayang palamuti sa bahay, sa Dapitan arcade talaga ang destinasyon ng marami. Sa bungad pa lang makikita mo na ang iba’t ibang laki at kulay ng Christmas tree. Kung dati ay green at puti lang ang meron, ngayon halos lahat ng kulay ay meron na gaya ng gold, red, blue at pink. Makakamenos ka talaga dahil halos kalahati ang presyo kumpara sa mall basta marunong kang tumawad. Halos lahat na ata ng mga decor at palamuti na pamasko ay nandito na sa Dapitan. Sobrang nakakabusog sa mata daming mabibiling produkto kaya maaliw ka! Buy local tayo!

Marami ding mga gamit sa bahay. Mabili yun mga gawang kahoy. Halos P110 lang yun P300-400 na plato na kahoy na nabili ko sa Shopee. Patok din ang mga aesthetic Moroccan plates na lakas maka sosyal. Dapat talaga marami kang dalang pera sa sobrang dami nang pagpipilian.

Budol is real sa Dapitan kaya kontrolin ang sarili! Tingin- tingin muna bago bumili.

Okay din naman sa Divisoria market para sa murang mga Xmas decor at paninda.

Ang importante ay marami tayong pwedeng pagpiliang lugar kung saan swak sa budget natin. Wish ko lang talaga na magkaroon ng biyayang budget soon! Haha. Pero subok ko na ang Dapitan arcade dahil marami kang mabibili kahit na sakto lang budget mo.Tayong mga misis gusto lang talaga lang natin makigulo minsan para ma- feel nating ma-feel ang Christmas season.

Hindi naman kailangang mamili ng bongga at ubusin ang pera sa mga dekorasyon at pangregalo kung talagang kapos pa sa budget sa ngayon. Malay mo magkaroon ng himala at bigla na lang umulan ng pera! I-claim natin yan dahil wala namang mawawala kung maniniwala tayo sa milagro dahil Ber months na nga!

Pero kung may luma pang mga decorasyon na nakatago, mas mabuting pagtiyagaan muna ito at sa susunod na lang bumili ng mga bago, gaya ko malamang na yun 10 -yearold na white Christmas tree pa rin ang i-display ko sa bahay.

Madalas na emo ako kapag ganitong season. Palagi kong sinasabi na hindi ako magde- decorate kasi naman ang hirap din na maglipit pagkatapos lalo na kung ikaw lang mag- isa ang gagawa nito .Pero ang siste, di ko rin matiis na malungkot ang ambiance ng bahay naming kaya last minute tsaka lang ako kikilos.

Kaya kahit na mahirap ng buhay, pipilitin kong pasayahin ang loob at labas ng aming bahay nang hindi mabubutas ang bulsa ko. I-recycle ang mga pwede pa at saka na lang dagdagan kung kulang pa.

Ihanda ang ‘to do list’ para walang makalimutan. Mahaba pa ang oras para paghandaan ang pinakamasayang okasyong pampamilya. Kaya kung super excited nang mag-usi shopping, kita kits na sa Dapitan arcade.