Christmas party sa Shangri-La hotel pabuya sa PCSO employees

Todo-paliwanag ang pamunuan ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) sa magarbong Christmas party nito na ginastusan umano ng P10 milyon sa isang sikat at mamaha­ling hotel sa Pasig City.

Ayon kay PCSO Chairman Jose Jorge Corpuz, “well-deserved” naman para sa mga empleyado nila ang pinagdausan ng Christmas party dahil lahat naman umano ay nagsikap at nagtrabaho para makamit ng ahensiya ang mataas na revenue target ngayong 2017.

“I think kailangan din naman ng ating mga empleyado ‘yung party na ganyan. Once in a year lang ‘yan. Lahat po nagtrabaho. We have to reward our people also and recognize the work of our workers,” paliwanag ni Corpuz.

Dagdag pa ni Corpuz, hindi naman umano masama ang napiling lugar na EDSA Shangri-La ­Hotel ballroom dahil kaya nitong mapagkasya ang may 1,580 empleyado ng PCSO.

“It’s a Christmas party for the whole employees of the PCSO that’s about 1,580. Hindi lang naman sa head office ‘yan. There’s no any venue that can accommodate that much na malapit sa opisina namin,” paliwanag pa ni Corpuz.

Ipinahayag naman kahapon ni Senador Sherwin Gatchalian na hindi lamang sa mga pagbiyahe sa ibang bansa kundi maging sa mga Christmas party dapat ipatupad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang “starvation diet” para sa mga ahensiya ng gobyerno.

“The recent lavish PCSO Christmas party is a prime example of insensitive public officials spending public funds on exorbitant parties without regard to the plight of their poor constituents,” giit ni Gatcha­lian.