Christmas party sa alert level 2 pinalarga ng DILG

Puwedeng magdaos ng Christmas party o mga katulad na pagtitipon ngayong holiday season ang mga nakatira sa lugar na nasa ilalim ng alert level 2, ayon sa isang opisyal ng Department of the Interior and Local Government (DILG).

Sinabi ni DILG spokesperson at Undersecretary Jonathan Malaya na kailangan lamang sundin ng mga magdaraos ng party ang mga panuntunan sa alert level 2.

“In Alert Level 2 areas, it is allowed at 50% venue capacity, and additional 10% if the venue has a safety seal, minimum public health standards such as wearing of face mask, social distancing, should be strictly observed, too,” ayon kay Malaya.

Sinabi pa niya na kung gagawin ang pagtitipon sa mga establisimiyento ay puwede silang dagdagan pa ng 10% capacity kung may safety seal ang lugar na pagdarausan ng party.

Kaakibat nito ang kondisyong pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng face mask at physical distancing.

Paalala naman ni Malaya sa mga establisimiyento na hindi makasusunod sa mga patakaran na maaari silang bawian ng safety seal at suspindehin ang business permit. (Dolly Cabreza)