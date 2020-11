Christmas party aprub sa DOH pero buffet bawal

Pinapayagan ng Department of Health (DOH) ang 10 tao na magsama-sama sa “christmas gatherings”sa mga lugar na nasa general community quarantine.

Habang 50 naman ng ang pinapayagan sa modified general community quarantine (GCQ).

Ito,ang itinakdang guidelines ng DOH sa nalalapit na kapaskuhan.

Una nang ipinagbawal ng DOH, ang karaoke sa ibang mga tao,maliban sa mga taong kasama sa bahay at pinayuhan lamang na limitahan ng hanggang 15 minuto ang interaksiyon dahil sapat na ito para mahawaan ng COVID19.

“So kung hindi naman natin magagawa yan, kailangan lang magkaroon ng pag-avoid sa mga ganitong gatherings. O ‘di kaya if we can maintain social distancing or physical distancing during this gathering,” ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Mas mainam din kung gawin ang selebrasyon sa lugar may maayos na bentilasyon o mga open space.

Gayundin dapat na iwasan ang mga buffets sa halip magkaroon lamang ng packages meals para sa pamilya.(Juliet de Loza-Cudia)