Christine, Jennifer nagbugbugan sa shooting

Kaka-showing pa lang ng Abay Babes movie ni Cristine Reyes kasama sina Roxanne Barcelo, Meg Imperial, Nathalie Hart at Kylie Verzosa, directed by ABS-CBN teleserye director Don Cuaresma, under Viva Films, ay patuloy naman ang ­shooting ng aktres para sa bago niyang pelikula na Maria for Viva Films din.

Kapwa assassin ang role ni Cristine sa panibago niyang movie project at ang kasama niya rito ang dating Viva Hotbabe na si Jennifer Lee na isang DJ na rin on the side sa iba’t ibang kilalang club in the metro.

Bongga raw ang mga fight scene ng dalawang aktres kung saan magkaengkuwentro raw sila na dinirehe ni Sonny Sison, habang direktor ng buong pelikula ay si Pedring Lopez.

Kung keri raw nina Cristine at Jen ang mga eksena na maaksyon, hindi raw nagpapa-double ang mga ito. Sa lala raw ng action at fight scenes nila, mapapabilib daw si Coco Martin ‘pag napanood n’ya ito, sey ng source namin.