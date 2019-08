Christian Standhardinger lampake sa isyu ng trade

PINAGKIBIT-BALIKAT lang ni Christian Standhardinger ang kumakalat na balitang ite-trade na siya ng San Miguel Beer.

Parang magiting na sundalo, susunod lang daw ang Fil-German kung ano ang desisyon ng management.

“Whatever the management does, as a player I stay away from those questions,” sagot ni Standhardinger nang matanong sa isyu sa victory party ng Beermen sa SMC main office sa Mandaluyong noong Martes.

Malaki ang naitulong ni Standhardinger sa pagkopo ng San Miguel sa titulo ng PBA Commissioner’s Cup. Ang 6-foot-7 bruiser ang isa sa nagposas kay TNT KaTropa import Terrence Jones sa series na isinara ng SMB sa anim na laro.

Hindi na raw nagpapaapekto si Standhardi­nger sa mga bali-balita.

“I just play my game. Whatever happens, happens,” giit niya. “I don’t really think about those things.”

Bago pa ang midseason conference, nagsimula nang umugong ang tsismis na iti-trade ng SMB ang kanilang No. 1 pick noong 2017 alinman sa sister teams Ginebra o Magnolia, o sa Alaska.

Narinig na rin daw ni coach Leo Austria ang balita, pero wala siyang kumpirmasyon mula sa management.

“It happened before the second conference,” anang eight-time champion coach. “But as of now, I don’t have any information coming from ma­nagement about the trade.”

Aminado si Austria na sulit ang inilaro ni Standhardinger sa Finals kahit limitado ang minuto dahil nagawa niyang bulabugin ang dating Houston Rocket na si Jones. (Vladi Eduarte)