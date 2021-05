Christian, Ginebra tatakbo, lilipad

EXCITED na si Barangay Ginebra team captain Lewis Alfred “LA” Tenorio na mapanood sa isang lehitimong laro ang Barangay Ginebra Gin Kings na inaasahan nitong mas magiging mabilis sa takbuhan at lilipad para makipag-agawan sa rebound sa ika-46 edisyon ng Philippine Basketball Association (PBA).

Sinabi ng tinaguriang bagong “Iron Man” ng liga na si Tenorio na kakaiba ang enerhiya at liksi ng bumubuo ngayon sa Gin Kings maliban pa sa nagtataasan at tila nagliliparan nitong mga kasamahan tampok ang bagong magkapares na sina Fil-German Christian Standhardinger at Japeth Aguilar.

“I am more excited to see Christian, Stanley (Pringle) Scott (Thompson) and Japeth playing together. It is gonna be an exciting lineup kasi noong nakita ko sila sa loob ng court na mabilis ang naging laro. Iyun ‘yung batuhan, ako naman is to feed them, and to make na okay ang play ng team,” sabi ni Tenorio.

Hindi din naitago ni Tenoriio ang naiibang tambalan sa pagitan nina Standhardinger at Aguilar na una na rin nitong nakita habang magkakasama sa Gilas Pilipinas na nagawang maiuwi ang gintong medalya sa 2019 Southeast Asian Games.

“Ang na-observe ko noon kay coach Tim (Cone) ay may nakita siya na how to handle Christian, and then to play with Japeth. Iyun ang nakita ko lang na combination na excited siya na makita. Kasi, iyung versatility ng dalawa, saka iyung role ng dalawa magkaiba, pero versatility meron pareho, but in a different way,” sabi pa ni Tenorio.

Nakatakdang ipagtanggol ng Gin Kings ang Philippine Cup crown na napanalunan sa isinagawang bubble sa AUF Gym sa Clark, Pampanga noong Disyembre. (Lito Oredo)