Chris, Rhian nangangamoy relasyon

It’s nice to be back! Noong nasa Los Angeles, California ako at nauna nang umuwi ng Pi­lipinas si Richard Gu­tierrez at sumunod naman ang mag-iinang Ruffa Gutierrez, Lorin at Venice, parang nakaramdam ako ng ‘sepanx’ o separation anxiety na madalas gamitin ng mga celebrity at millennial.

Kapag may mga nagtatapos na tele­serye, maraming mga artista ang nagda-dialogue ng ‘sepanx’ dahil mami-miss daw nila ang mga nakasama nila sa project na ‘yon.

May iba namang hindi ginagamit ang salitang ‘yon dahil gus­tung-gusto na talaga nilang matapos ang project nilang ‘yon dahil may ka-imbiyernahan sa mga kasama nila.

Anyway, sa last three days ko naman sa Amerika, nakasama ko ang TV5 showbiz anchor na si MJ Marfori na ipinadala roon ng nasabing TV network para mag-cover ng red carpet premiere ng ‘Crazy Rich Asians’.

Kuwento ni MJ, touched siya kay Chris Pang na gumanap na Colin Khoo sa pelikula na na-interview na niya noon dahil hinanap pa siya mismo sa event.

Isa nga si Chris sa stars ng Crazy Rich Asians na na-interview ni MJ at hindi totoo ang akala ng iba na si Kris Aquino lang ang nakatsikahan ng TV5 showbiz anchor sa nasabing red caroet premiere.

Si Chris nga pala ay Australian-Chinese actor/producer at narinig ko na may project siya sa Philippines na ang kasama ay si Rhian Ramos.

Tama rin ba na nakaka-message ni Rhian si Chris?

Hindi kaya ma-link ang dalawa lalo na at hiwalay na si Rhian sa car racer na nakarelasyon niya na si Jason Choachuy?

Well…

Ogie napapadalas ang pag-iwan kay Regine

Mabuti na lang at busy rin si Regine Velasquez-Alcasid sa singing competition show niya sa GMA 7 tuwing Saturday at Sunday, kaya hindi niya masyadong mararamdaman ang madalas na pag-a-abroad ng mister na si Ogie Alcasid.

Noong Thursday kasi, umalis na naman si Ogie pa-New Jersey para sa isang Filipino event don, kung saan ay makakasama niya sina Elmo Maga­lona at Janella Salvador.

Anyway, masaya si Re­gine sa tuwing nababanggit sa kanya ang magandang feedback ng viewers sa ‘The Clash’.

Happy rin siya na napupuri ang way niya ng pagho-host sa The Clash.

Habang tumatagal nga, lalong tumataas ang rating ng bawat episode ng The Clash.

Siyanga pala, sa tuwing taping ng The Clash ay parang bonding time na rin ni Regine sa kaibigang si Lani Misalucha na isa sa tatlong judges ng singing competition show.

Aliw rin si Regine sa kasama nilang si Ai-Ai delas Alas na palaging pasabog ang mga kuwento kapag break time nila, kaya naman hindi naiinip ang Asia’s Songbird kahit pa two episodes ang tine-tape nila sa isang araw.

Palagi lang daw masaya sa studio dahil pati si Christian Bautista naman ay malapit din kay Regine.