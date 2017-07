CHR nalungkot sa pahayag ni Duterte

Nanlumo ang Commission on Human Rights (CHR) sa pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang State of the Nation Address (SONA) na dapat buwagin na ang ahensya.

Ayon kay CHR Spokesperson Jaqueline De Guia, dapat aniyang maintindihan ng pamahalaan na ang komisyon ay binuo ng 1997 constitution para bantayan ang paglalabis ng mga security forces tulad ng mga sundalo o pulis.

Binabantayan lamang ng ahensya kung may abuso ng kapangyarihan ang dapat ay tagapagbantay sa mamamayan at wala umanong kinikilingan ang komisyon o kundi ang karapatang-pantao.

Isa sa mga binanggit ng pangulo sa kanyang SONA ay kung bakit hindi umano binabantayan ng CHR ang paglabag sa karapatang-pantao ng mga biktima ng krimen tulad ng mga batang ginahasa at pinaslang o pinatay ng mga drug suspects.

Paliwanag ni De Guia, mali lang ang pag-unawa sa trabaho at responsibilidad ng CHR.

Responsibilidad umano ng mga pulis na imbestigahan ang kaso at mahuli ang sinumang gumawa ng krimen, habang ang responsibilidad lamang ng komisyon ay tiyaking hindi nagmamalabis sa kapangyarihan ang mga pulis o sundalo upang maiwasan ang human rights violation.

Ang administrasyong Duterte ang may pinakamataas na bilang ng umano’y human right violations perpetrated by security forces kung ihahambing sa Arroyo at Aquino administration.

Sa average, nakakatanggap ng lima hanggang sampung walk-in cases ang mga complaint desk sa Manila at regional offices ng CHR.