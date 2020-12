CHR kontra sa paggamit ng yantok vs mga pasaway

Nagbabala ang Commission on Human Rights (CHR) sa posibleng maalanganin na naman ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mahigpit na health protocols na kung saan ay pinapayagan ang mga enforcers na gumamit ng yantok bilang panakot o pagsaway sa mga pasaway na hindi susunod sa patakaran kaugnay sa coronavirus disease (Covid-19) protocols.

Base sa pahayag ni CHR spokesperson lawyer Jacqueline Ann de Guia, kailangang isaalang-alang pa rin ng pamahalaan ang pagrespeto at malaman ang karapatan ng mahuhuling pasaway sa kabila ng hindi pagsunod nito ng pinaiiral na health safety protocols.

Ito ay kaugnay sa pagpapakalat ng mga enforcers ng task force COVID-19 sa mga pampublikong lugar na tulad ng malls, pamilihan at parke na kailangang pairalin ang kaligtasan at physical distancing ng bawat isa ngunit nakitaan ng CHR ang mga patrollers na nananakot gamit ang yantok sa mga pasaway sa health guidelines.

“Violence, even in its slightest suggestion, is not the best way to address the pandemic. Rather, government should continue to employ information dissemination to make the people understand the hazards of going out in the midst of a pandemic, as well as implement programs guided by the sound advice of science and health professionals,” ayon kay De Guia. (Vick Aquino)