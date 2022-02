Chot parang ‘chopsuey’ dinatnang Gilas ‘Pinas

MAIHAHALINTULAD sa ‘chopsuey’ na halo-halo at wala pang sistema ang umano’y komposisyon ng Gilas Pilipinas na dinatnan ng nagbabalik national head coach na si Vincent “Chot” Reyes.

“Magulo pa. Chopsuey! Iba-iba pa ang sistema,” sabi ni Chot sa pagbisita sa lingguhang virtual Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum Martes.

Ayon sa TNT coach, hindi man lang makabuo ng limahan ang inabutan nitong kasalukuyang komposisyon ng Gilas kaya napilitan itong kumuha ng ilang manlalaro mula Tropang Giga na isasabak para sa Asian qualifiers sa huling linggo ng Pebrero sa Smart Aranate Coliseum para sa tsansang makasabak sa 2023 FIBA World Cup.

“I was going to Batangas when I was told that I will be back as national coach. Hindi ko talaga alam ang sitwasyon at doon na lamang nakapag-usap ni boss MVP about sa Gilas. Ang inabutan ko nga sa Gilas ay lima lang yata na players at hindi ka man lamang makakapaglaro ng limahan,” sabi ni Chot patungkol sa unang ensayo ng Gilas kasama sina Dwight Ramos, William Navarro, Tzaddy Rangel, Jaydee Tungcab, Juan Gomez de Liano at ang naturalized player na si Ange Kouame.

Ipinaliwanag ni Reyes na kinausap na rin nito ang mga manlalaro ng TNT na kung saan walo ang may ekspiriyensa sa Gilas sa mga nakalipas na torneo upang irepresentang muli ang bansa.

“I told them as a professional player, we have our responsibility, and I told them you have obligation to your country,” sabi pa ni Reyes sa weekly forum na hatid ng San Miguel Corporation, PSC, POC, Milo, Amelie Hotel Manila, Unilever at PAGCOR. (Lito Oredo)