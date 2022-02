Chot bingi-bingihan sa ‘We Want Baldwin’

HINDI narinig ni Gilas Pilipinas head coach Chot Reyes ang isinisigaw ng mga fan sa Smart Araneta Coliseum na ‘We Want Baldwin’ sa laban ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand Tall Blacks, Linggo ng gabi.

Kuwento ni Reyes, nakapokus umano siya sa laro kaya hindi napansin ang sigawan ng mga fan na nananawagang ibalik sa national team si Tab Baldwin.

“I did not hear it last night, to be very honest,” wika ni Reyes sa panayam ng ‘Sports Desk’ sa CNN Philippines.

“Realistically, when the ball game starts, I don’t hear much, I don’t see much because my entire focus is on what’s going on.”

Ngunit lahad ni Reyes, inasahan na niyang maba-bash siya sa kanyang pagbabalik sa Gilas Pilipinas.

“I knew I was going to get widely bashed, and criticized and hated upon, and I still took it nonetheless. Because that’s never going to get in the way of my service to my country,” giit ni Reyes.

Si Baldwin ay umalis sa PH national team para umano magpokus sa Ateneo Blue Eagles, kung saan siya rin ang head coach. (Ray Mark Patriarca)