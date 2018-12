Chopra, Jonas kinasal sa India

Tumanggap ng maraming best wishes na gree­ting mula sa iba’t ibang tao sa buong mundo sina Nick Jonas at Priyanka Chopra pagkatapos ng kanilang pagpapakasal sa Taj Umaid Bhawan Palace in Jodhpur, India noong nakaraang December 1.

Ang ama ng singer na si Paul Kevin Jonas ang nag-officiate ng Christian wedding. The next day ay magkakaroon naman ng isang traditional Hindu wedding ang dalawa.

Parehong suot nila Nick at Priyanka sa kanilang wedding ay gawa ng designer na si Ralph Lauren.

Pati ang kanilang buong pamilya ay custom Ralph Lauren ang suot sa wedding.

Malaki ang kinalaman ni Ralph Lauren sa dalawa dahil siya ang nagdamit sa dalawa sa 2017 Met Gala kunsaan nagkaki­lala ang dalawa.

Nag-propose si Nick sa Bollywood actress four months ago sa London, pero two years na raw silang magka­kilala at magkaibigan.

“One of the most special things that our relationship has given us is a merging of families who love and respect each other’s faiths and cultures. And so planning our wedding with an amalgamation of both was so so amazing,” tweet pa ni Jonas tungkol sa naging wedding nila ni Priyanka.

Sampung taon ang tanda ni Priyanka kay Nick. She is 36 and he is 26. Pero marami raw silang bagay na napagkakasunduan tulad ng music at pagkakaroon ng close-family ties.