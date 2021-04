Chooks ad ni Pacquiao, pinapatanggal – report

Matapos ang kontrobersiyal na match up sa pagitan ng Siquijor Mystics at ARQ Builders-Lapu Lapu City Heroes sa Pilipinas VisMin Super Cup, usap-usapan na pinapatanggal na umano ni eight-division world champion Manny Pacquiao ang kanyang Chooks-to-Go advertisement sa nasabing liga.

“Sources told me MANNY PACQUIAO is asking CHOOKS-to-GO to pull out his ads airing at livestream of PILIPINAS VISMIN SUPER CUP,” ayon sa tweet ni Snow Badua nitong Biyernes.

Magugunita na nag-viral sa social media ang ilang video clips sa nasabing laban na umani ng batikos at ‘game-fixing’ comments mula sa mga netizen.

Nitong Huwebes, pinarusahan ng expulsion ng liga ang buong Siquijor Mystics team habang nilatiguhan naman ng suspensiyon at multa ang ilang piling manlalaro at coaches ng ARQ Builders. (Abante Sports)