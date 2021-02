Chloe palaban sa Peak Form

SABIK na sa kanyang bagong koponan na Peak Form Lady Spikers, na aaksyon sa Premier Volleyball League, si veteran spiker Chloe Cortez.

Kamakailan, ipinakilala sa lahat ang Lady Spikers na hahampas sa liga sa pamumuno ni veteran volleyball tactician Ed Barroga at team captain Mela Tunay.

Binubuo ang koponan ng ilang player mula Motolite, Generika-Ayala Lifesavers at Marinerang Pilipina Lady Skippers.

“I think everyone is just so excited na may panibagong team,” saad ni Cortez sa “The Game” ng One Sports nitong Huwebes.

“Kailangan din natin i-consider na marami ring bata sa team namin so parang masayahin, so excited kami lahat talaga.”

Makakasama ni Cortez sa Peak Form sina volleybelle Dimdim Pacres, Coleen Bravo, Judith Abil, Angeli Araneta, Jessma Ramos, Angelica Legacion, Mika Lopez, at Bia General. (JAToralba)