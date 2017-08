Chiz kay Faeldon: “Name names, not issue a shotgun accusation…”

Hinamon ng mga senador si Customs commissioner Nicanor Faeldon na pangalanan ang mga pulitikong gustong impluwensyahan ang Board of Promotions ng ahensya at gustong ilagay ang mga kakilala nilang personalidad sa mahahalagang posisyon sa Bureau of Customs (BoC).

Payo ni Senador Francis “Chiz” Escudero, kay Faeldon, sa halip na mag-akusa dapat pangalanan kung sino ang kanyang mga tinutukoy na opisyal.

“He should name names and not issue a shotgun accusation,” ani Escudero.

Kung paniwala umano ni Faeldon na ito’y isang uri ng korapsyon, dapat kasuhan ang mga ito bilang pagpapakita na seryoso itong linisin ang BoC.

“If indeed it is corruption, then he should name them and file cases against them if he is indeed serious in cleaning up his bureau,” payo ng senador.

Ganito rin ang hamon ni Sen. Sonny Angara kay Faeldon. Dapat aniya ay isiwalat nito ang mga sinasabing humihingi ng pabor sa ahensya.

“He should expose those asking illegal favors… Appointing someone is not necessarily illegal unless the person recommended ay gumawa ng masama o may planong masama,” komento ni Angara.

Tinawag naman ni Senate Majority leader Vicente “Tito” Sotto III ang akusasyon ni Faeldon na isang “distraction’ o paglihis sa totoong isyu.

“Distraction. The issue is the huge amounts of drugs come out of the BOC. Yun ang issue,” giit ni Sotto.