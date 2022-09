Chiz hindi itatapon ang wedding ring

Hangga’t hindi pa talaga naglalabas ng official statement ang mag-asawang Senator Chiz Escudero at Heart Evangelista, talagang bawat galaw at bawat posting nila sa social media, nakatutok ang mga netizens.

Tungkol sa politics o sa trabaho nito sa senado ang ipinost ni Senator Chiz sa kanyang Instagram account, pero ang mga comments ay tungkol sa kanilang dalawa ni Heart.

At hindi nakaligtas sa isang netizen ang suot na singsing ng Senator. Natuwa ito at in-assume nga na wedding ring ang suot ng Mister ni Heart.

Na sa isang banda, pwede naman talaga.

Sey ng netizen, “May wedding pa rin.”

Tila nabuhayan ang loob nito na dahil suot pa rin ni Sen. Chiz ang kanyang wedding ring, posibleng sila pa rin naman talaga.

May iba rin na nagta-tag pa kay Heart. At very hopeful naman ang ibang nagko-comment na pang-forever na raw sila.

Ryza awat na sa paghuhubo

Nakakuwentuhan namin ang actress na si Ryza Cenon. At siya talaga ang nanay na napaka-hands on sa kanyang anak na si Night.

Okay na okay na rin daw si Ryza na magbalik sa pag-arte either telebisyon o movies, pero aminado siya na depende talaga sa materyal na io-offer sa kanya.

Viva artist si Ryza at dahil napaka-aktibo ng Viva ngayon sa pag-produce ng mga movies, lalo na sa Vivamax, tinanong namin si Ryza kung willing siyang sumabak sa todo paseksihan.

Sabi naman niya, “I’m open naman, pero… may pero. May mga limitations at depende sa story.

“Kung maganda ang story at kailangan sa story, I think gagawin ko siya, pero meron pa rin limitation.

“Like sa ginawa ko sa Manananggal. Ginawa ko siya kasi, maganda ang kuwento, plus kailangan sa kuwento. And sobrang binigyan ako ng right ng director ko kung ano ang gusto kong ipakita.”

Honest enough naman si Ryza na hindi rin daw niya kaya ang all-out pagpapa-sexy tulad sa love scenes.

“Sinabi ko rin naman sa Viva start pa lang, sabi ko, bigay na natin do’n sa talagang game talaga. Kasi sa age ko na rin, plus may anak na rin ako.

“Tingin ko, kailangan ko na rin mag-iba ng genre.”

May dalawang movies pa raw siyang nagawa na at hinihintay na lang niyang maipalabas. Pero sa movies, bet daw niya talaga ang nga thriller o yung challenging talaga ang role. Sa telebisyon naman, kontrabida pa rin daw ang gusto niyang gampanan.