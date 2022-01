Chiz di kasama: Heart inatake ng anxiety

Dinaan ni Heart Evangelista sa ‘reels’ ng Instagram ang nararamdamang anxiety o stress.

“Saturday (so many typos sorry just so stressed) stressed Saturday because it’s my first time to travel by myself! Anxiety level is high but my determination and higher!” paunang chika na ni Heart.

Sa naturang ‘reels’ ay inisa-isa ni Heart ang preparasyon sa paglipad niya, pati na rin ang napi-feel na anxiety.

“On Saturday.

“Patton hoodie. Complicated siya I know but the fit is so good. It’s a favorite.

“Yes mahirap toh. But it’s all about training!

“Laban – first time traveling by myself and honestly getting so much anxiety. But I gotta go fight it.

“Pray for me. Wish me luck. Let’s do this.

“Amen to only good things this top. Gotta toughen up and…

“Sana eto lang dala ko, pero dami ko maleta. Bahala na si Batman. Kung paano toh gagawin!” sunod-sunod na chika ni Heart na mag-isa ngang umalis at hindi kasama ang mister niyang si Gov. Chiz Escudero.

Well, base sa reels, hindi mo nararamdaman ang anxiety niya, dahil mas nangingibabaw ang happiness sa kanya habang naghahanda sa kanyang paglipad. (Dondon Sermino)