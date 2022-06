Chiz, Alan, Pia uurutin sa minorya ni Koko

Umaasa si Senador Aquilino ‘Koko’ Pimentel III na makukumbinsi nito sina Senator-elect Francis ‘Chiz’ Escudero at magkapatid na Senadora Pia at Senator-elect Alan Peter Cayetano na sumama sa minorya ng Senado sa 19th Congress.

Kung mahihikayat umano nila ni Senadora Risa Hontiveros ang tatlo, posibleng maging lima ang miyembro ng minority bloc sa Senado sa susunod na Kongreso.

“So five out of 24. That is the maximum I think that we can get,” dagdag pa niya.

Sakaling pumayag ang tatlo, sinabi ni Pimentel na makakabuo sila ng matibay na minority group dahil apat sa anim na abogado na nahalal sa Senado ay makakasama nila sa minorya. (Dindo Matining)