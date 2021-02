Chito excited kay Calvin

Naniniwala si Magnolia head coach Chito Victolero na kapwa makikinabang ang Hotshots at ang Phoenix Super LPG sa naganap na trade Miyerkoles ng umaga kung saan nakuha nila si Calvin Abueva kapalit ni Chris Banchero.

“It’s a win-win situation for both teams,” sabi ni Victolero.

“I think kailangan namin caliber ni Calvin, ‘yung posisyon niya. And then I think si coach Topex, kailangan niya rin’ yung ganung posisyon which is kulang niya.”

“Kaya, si Calvin ay maglalaro ng maraming posisyon para sa amin, at si Chris ay maaari ding maglaro ng two-guard sa kanila,” sabi pa ni Victolero.

Mahirap bitiwan si Banchero subalit sinabi ni Victolero na nais ntiong makatrabaho si Abueva, na labis nagpakita ng husay sa 2020 Philippine Cup bubble matapos ang 16 na buwan na suspensyon. (Lito Oredo)