Chino gold sa Indonesia

BUMALIBAG ng panibagong gintong medalya si 2019 Southeast Asian Games champion Chino Sy Tancontian, habang nagbulsa naman ng tig-isang silver ang dalawang Filipino samboist sa nakalipas na Indonesia Sambo Series 2022 nitong nagdaang weekend sa Bandung Jawa Barat, Indonesia.

Gamit ang nakuhang malaking kaalaman at paghahanda, napuwersa ni Chino ang unang panalo sa men’s under 98kgs sa pamamagitan ng arm bar habang dinomina nito ang finals match laban sa Indonesian opponent patungo sa inaasam na gintong medalya.

Matamis na pagbawi ang nakuha ng 22-anyos na University of Santo Tomas student-athlete sa huling pagsabak sa 2021 World Sambo Championships sa Tashkent, Uzbekistan noong Nobyembre, kung saan nabigo itong makakuha ng podium finish.

“It’s a total domination for Chino. I expect him to win in this tournament because at his age, already a veteran. This will be a fresh start for him in international competitions and I’m very proud of him,” pahayag ni Pilipinas Sambo Federration Inc. (PSF) President Paolo Tancontian. (Gerard Arce)