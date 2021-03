Chinika ni Vin: Sophie binasted si Derek

Inamin ni Vin Abrenica na pinagselosan niya si Derek Ramsay dahil sa balak nitong pormahan noon ang fiancee niyang si Sophie Albert.

Sa YouTube vlog nila ni Sophie kinuwento ni Vin ang pagtanong ni Derek kay Sophie kung may boyfriend ba ito? Sinagot daw ito ni Sophie na: “I’m seeing somebody.”

“I have a reason why. Boys would understand me on this, even girls. Derek is in the same network. Magkakasama tayong lahat. I was there. He knows me too,” sey ni Vin na hindi maintindihan si Sophie kung bakit hindi nito sinabi kay Derek na may relasyon sila.

Depensa ni Sophie, hindi pa raw nila inaamin ni Vin ang kanilang relasyon sa publiko, kaya naging safe ang sagot niya sa tanong ni Derek.

“I wasn’t close to Derek. It was like the first time I had a conversation with him or I met him. So I said ‘I’m seeing someone.’ That was my way of being loyal instead of saying, ‘no, I’m single.’ Na hindi niya na-appreciate,” sey ni Sophie.

Pero gustong linawin ni Vin na hindi siya galit o may sama ng loob kay Derek. Wala na raw siyang rason na magselos sa kahit na sinong lalake dahil engaged na sila bi Sophie at may baby girl na sila. (Ruel Mendoza)