Chinese todas sa nCoV sa San Lazaro

ISANG Chinese national mula sa Wuhan, China ang binawian ng buhay sa San Lazaro Hospital nitong Sabado matapos tamaan ng novel coronavirus (nCoV).

Ayon sa kinatawan ng World Health Organization (WHO) sa Pilipinas, ang 44-an­yos na lalaking Chinese ang unang kumpirmadong kaso ng tinamaan ng nCoV na namatay sa labas ng China.

“This is the first reported death outside China. However, we need to take in mind that this is not a locally acquired case. This patient came from the epicenter of the outbreak, Wuhan, China,” ayon kay Dr. Rabi Abeyasinghe, kinatawan ng WHO sa Pilipinas.

Sa isang press conference, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na ang biktima ay nobyo ng babaeng Chinese national, 38, na unang nagpositibo sa 2019 nCoV.

Ang magnobyo ay galing Wuhan, China at sumakay sa Hong Kong sa isang Cebu Pacific flight patungong Maynila noong Enero 21. Sumakay din sila sa Philippine Airlines papuntang Dumaguete at Cebu. Noong Ene­ro 25 naman sila pinasok sa San Lazaro Hospital.

Ang babaeng pasyente ay asympthoma­tic o hindi kinakitaan ng mga sintomas ng karamdaman. Ang nobyo naman niya ay nakaranas ng lagnat, ubo at sore throat.

Sinabi ni Duque na bumuti na ang kalagayan ng lalaki subalit sa loob lamang ng 24 oras ay lumala ang kalagayan nito hanggang sa bawian ng buhay noong Sabado. Siya ang ika-305 namatay sa nCoV at una sa labas ng China.

Ayon kay Duque, makikipag-ugnayan sila sa Chinese embassy sa labi ng biktima na kailangang i-cremate.

Ang pagkamatay ng Chinese national sa San Lazaro ang isa rin sa ginamit na dahilan para irekomenda kay Pangulong Rodrigo Duterte ang temporary ban sa pagpasok ng mga bisita mula sa China, Hong Kong at Macau.

Samantala, patuloy naman ang isinasagawang contact tracing ng Epidemiology Bureau (EB) sa mga taong nagkaroon ng closed contact sa mga pasyenteng nagposi­tibo sa sakit.

May hawak na rin ang EB ng manifesto ng mga biyahe ng magkasintahang Chinese at masusi na silang nakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang airline upang makontak ang mga pasahero nila.

Samantala, iniulat na rin naman ng DOH at ng Research Institute for Tropical Medicine (RITM) na hanggang alas-12:00 nang tanghali ng Pebrero 1, 2020, nakapagtala pa sila ng limang karagdagang person under investigation (PUI) kaya umakyat na sa 36 ang total recorded number ng PUI sa bansa.

Nabatid na sa naturang bilang, kabilang na ang magkasintahang Chinese na nagpositibo sa karamdaman; 24 naman ang nagnegatibo na sa nCoV pero isolated at naka-confine pa rin sa pagamutan, 10 ang pinalabas na ng ospital pero isinasailalim pa rin sa istriktong monitoring, habang isang PUI ang namatay, ngunit nagnegatibo sa nCoV. (Juliet de Loza-Cudia)