Chinese superstar kinulong dahil sa corruption

Tatlong buwang hinahanap ng kanyang mga fan ang Chinese superstar na si Fan Bingbing. Bigla na lang daw kasi nawala sa eksena ang 36-year-old Chinese actress na ikinabahala ng kanyang mga fan sa buong mundo.

Pero pagkatapos ng tatlong buwan na pagha­hanap sa aktres, nabigyang linaw na ang pagkawala nito. Nasa presinto pala ang aktres dahil sa isang tax evasion scandal.

Suspek ang aktres sa paggamit ng tinatawag na Yin-Yang Contracts.

Dalawang kontrata ang pinirmahan ng aktres for the film project Cell Phone 2. Ang una ay nagkakaha­laga lang ng $2 million at ‘yung pangalawa ay may halaga na $10 million.

‘Yung unang pinirmahan na kontrata ng aktres na $2 million ang bayad sa kanya ang siyang alam ng China’s tax authorities. Samantalang ‘yung kontrata na $10 million ang bayad ay sinekreto para hindi ito matanggalan ng tax.

Ang nag-leak ng mga kontrata ni Bingbing sa social media ay ang former CCTV anchor na si Cui Yongyuan.

June 2018 noong hu­ling makita si Bingbing on social media, pero under custody na siya. Pagkaraan ng dalawang araw ay pinakawalan siya. Pero inaresto ulit siya noong August 2018 at nakakulong na ito.

Dagdag pa na report, hindi lang involve si Bingbing sa yin-yang contracts kundi participant ito sa illegal lending at iba pang corruption.

Maraming on-hold na projects si Bingbing, pero mukhang hindi na ito magagawa dahil sa kanyang mga kaso.