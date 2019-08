Chinese POGO magnet ng krimen

KAKAMBAL na ng krimen ang mga naglipanang offshore gaming hub sa bansa kaya’t nais itong paimbestigahan ng tatlong mambabatas sa Kamara.

Sa inihaing House Resolution No. 221, hiniling ng mga kinatawan ng Bayan Muna Party-list sa House committee on gaming and amusements, committee on good government at public accountability na magsagawa ng joint investigation sa paglipana ng Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) ng mga Chinese upang malaman ang tunay na epekto nito sa sambayanang Pilipino, sa ekonomiya at pambansang seguridad.

Ayon kay Bayan Muna Party-list Carlos Isagani Zarate, dahil sa operasyon ng mga POGO ay naglabasan na rin ang problema ng money launde­ring, loan sharking, illegal immigration at human trafficking.

Marami nang mga Chinese na nagtatrabaho sa mga POGO ang nasasangkot sa illegal recruitment, kidnapping, extortion at illegal detention.

“There is now a grave concern that the operation of offshore gambling in the country is not only used by its operators to skirt their national laws, particularly in mainland China, but it is also being used by them to keep the laws of its host country at bay,” ayon sa resolusyon nina Zarate, Rep. Ferdinand Gaite at Rep. Eufemia C. Cullamat.

Nais din paimbestigahan ng mga kongresistang kasapi ng minority bloc ang paglipana ng mga POGO dahil marami dito ay nakapuwesto malapit sa mga kampo militar ng bansa.

Tinukoy ni Minority Leader Bienvenido Abante ang mga POGO hubs na ilang kilometro lamang ang layo sa Kampo Aguinaldo na siyang ge­neral headquarter ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at ang Army at Marine bases sa Fort Bonifacio, Ta­guig City. (JC Cahinhinan)