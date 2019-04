Chinese national misibat human nakaigo ug sakyanan gigukod sa iyang nabanggaan

Usa ka netizen mi share sa iyang kasinatian sa Facebook kabahin sa pagbangga sa usa ka Chinese national sa ilang sakyanana samtang naghunong kini sa eskina sa mga dalan Buendia ug South Superhighway.

Mga alas-11:44 sa buntag sa Dominggo samtang naghunong sa usa ka bahin sa dalan ang sakyanan ni Chona Sebastian kalit lang gibanggaan sa usa ka puting Hyundai.

Dihang nanaug ang driver sa sakyanan aron tan-awon amg kadaut niini kalit lang misulod ug balok sa iyang sakyanan ug mipahilayo ang driver sa mibangga nila.

Gigukod nilang Chona ang sakyanan hangtid mihunong kini.

Giingong dili makahibalo mo estorya sa pinulongang Ingles ug Pilipino ang driver ug gipakita niini kanila ang cellphone nga adunay mensahe nga nakasulat sa Chinese character.

Human ang napulo ka minutos, tulo la lalaking Chinese ang miabot ug usa ka babae nga Chinoy interpreter ug usa pa ka Pinoy.

Giingong walay gipakitang driver’s license, car registration, passport o bisan unsang ID ang suspek.

Gusto nilang i-areglo na lang ang kaso ug bayaran na lang ang kadaut.

Apan alang ni Chona ay dili lang isyu kadaut nga nahimo tungod sa pagbangga kun diki isyu usab ang pag drive nga walay lisensya, ug pag suroy suroy sa Pinas nga walay dala nga passport ug misuway pa kinig sibat.

“Hindi ako nagbigay ng presyo dahil hindi nabibili ang prinsipyo. Batas ng Pilipinas ang issue. Pagkatapos ng mahabang pakiusapan nila, sinabi ko “Pilipino ako. May batas ang Pilipinas na dapat sinusunod. Hindi ako nababayaran.” Sabay talikod at alis. Yes, I was proud of myself for being able to say those words in public for at least once in my life,” matud ni Chona sa iyang FB post.

“Huwag tayong duwag. Manindigan kung nasa tama. Hindi kailangan ng suntukan, murahan, o sigawan para labanan ang mali. Prinsipyo lang. Atin ang Pilipinas. Teritoryo natin ito. Sila ang dapat matakot sa mga Filipino,” dugang pamahayag niini.

“HUWAG MAGPABILI, HUWAG MAGPA BULLY.” (jess cmpos)