Bago nagka-pandemya, nauso ang food tour sa Binondo. Maaaring ikutin ang mga Chinese restaurants doon at makatikim ng Chinese cuisine. Puwede pa rin namang mag-dine in, pero may limitasyon ang dami ng papapasuking kostumer. At malabo ka na ring makapag-ikot ikot dahil sa panganib ng Covid 19.

Isa sa na-miss ko ang Chinese dumpling o tinatawag ding pot stickers. Simpleng pagkain na pinasasarap lalo ng sawsawan. Marahil ang kahalintulad nito sa lutuing Pilipino ay ang lumpia.

Kung miss nyo rin ang dumpling, puwede kayong gumawa nito sa bahay. Maaaring i-steam o iprito. Para sa akin, mas masarap ang prito lalo na at malutong.

Narito ang mga kakailanganin sa paggawa ng dumpling:

1 libra (pound) ng hilaw na hipon na binalatan at tinanggalan ng itim sa gitna

4 pounds ng giniling na baka

1 kutsarang tinadtad ng maliliit na luya

1 shallot, tadtarin

1 bungkos ng dahon ng sibuyas na hihiwain ng maliit

3 dahon ng Chinese cabbage na icha-chop

2 kutsarang toyo

1 kutsaritang Asian (toasted) sesame oil

salt at white pepper para sa dagdag pampalasa

1 kurot ng puting asukal

1 (10 ounce) ng pambalot ng Chinese dumplings o gyoza

vegetable oil

¼ tasang tubig

Ilagay ang hipon sa food processor at gilingin ito. Itabi sa isang malaking bowl. Kailangang gilingin din ng husto ang baka at itabi kasama ang giniling na hipon. Ilagay sa pinagsamang giniling na baka at hipon ang luya, shallot, dahon ng sibuyas, Chinese cabbage, toyo, sesame oil, asin at paminta gayundin ang asukal. Paghalu-haluin ang lahat ng ingredients.

Palamanan ang mga pambalot sa pamamagitan isang maliit na kutsarita. Basain ang daliri at ipambasa ito sa mga gilid ng pambalot. Itupi ito na parang hugis ng half moon at isara. Siguruhing sarado ito ng husto at walang hangin sa loob. Ilagay muna sa ref ang mga naitupi kung hindi pa agad iluluto.

Kapag magluluto na ng Chinese dumpling, painitin ang mantika sa isang kawali. Ilagay ang mga dimpling kapag mainit na ang mantika. Huwag ilagay lahat ng dumpling para hindi magka-dikit dikit.

Kapag naprito na at nagbrown ang dumpling makalipas ang 1 hanggang 2 minuto, lagyan ng tubig ang piniprito. Takpan at hayaang maluto sa steam ang dumpling. Maya-maya mawawala na ang tubig at napiprito na naman sa mantika ang dumpling sa loob ng 5 hanggang pitong minuto. Tanggalin ang takip at iprito pa ng 2 hanggang 3 minuto o hanggang sa makitang dumikit na ang takip sa laman nito.

Pero hindi kumpleto ang Chinese dumpling kung walang masarap na sauce. Dapat ay balanse ang alat, tamis, pagka-anghang at tang o asim nito. Ang unang ilalagay na pampaalat ay toyo na palalabnawin ng mainit na tubig. Maglagay ng asukal at rice vinegar. Lagyan din ng chili oil at chili flakes at tinadtad ng bawang. Lagyan din ng sesame seeds at sesame oil para sa kanyang nutty taste.

Ganoon lang kadali. Craving satisfied!

Happy birthday sa aking Auntie Mary Santa Maria at pinsang si Lalaine Santa Maria Santos!